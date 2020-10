Bombeiros encontram corpo de caminhoneiro que se afogou em Nova Ponte

Bombeiros de Uberaba informaram o local exato do afogamento do caminhoneiro (foto: 8º BBM/Divulgação)





Uma testemunha informou aos bombeiros, ainda na sexta, que um grupo de caminhoneiros passava pela região da BR-452, onde está localizado o Rio Claro, quando resolveram parar para almoçar. Depois disso, eles foram mergulhar e um deles se afogou.





Médico se afogou no local





O último afogamento na região da Cachoeira da Fumaça ocorreu em 7 de setembro, quando o médico Arthur Reis Alves Pereira, de 31, de Uberlândia, se afogou enquanto nadava em uma piscina natural.





Depois de cinco dias de buscas, equipe de mergulho do 8º BBM localizou o corpo da vítima , em local de difícil acesso, preso embaixo de pedras.

Em relação a 2019, número de afogamento em 2020 é alto

Segundo informações divulgadas pelo tenente do 8º BBM, Deybe Junior, em 2020, até o momento, 24 afogamentos foram atendidos pela Corporação. Já durante todo o ano passado 21 afogamentos foram atendidos pelos bombeiros do 8º BBM em Uberaba e região.



(Com informações de Renato Manfrim, especial para o EM)

Equipes doencontraram, na manhã deste domingo (4), o corpo do motorista de caminhão, de 37 anos, que estava desaparecido desde a manhã de sexta-feira (2) , depois de se afogar no Rio Claro, proximidades da, em Nova Ponte, no Triângulo Mineiro.