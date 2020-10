Bar do Buritis que sofreu incêndio recebe solidariedade de clientes

Washington Grenfell ao lado do que restou de cabana de sapê (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

“Ontem eu tive certeza de que Deus existe; hoje, de que há almas boas neste mundo”, afirmou neste domingo (4) o empresário Washington Grenfell, proprietário do Prainha Botequim, bar no Buritis, Zona Oeste de Belo Horizonte.

Na noite de sábado (3) o estabelecimento, na Rua Moisés Kalil, foi atingido por um incêndio de grandes proporções que tomou conta na mata ao seu redor.

Ao longo deste domingo Grenfell recebeu telefonemas de clientes que saíram às pressas do bar por causa do incêndio. Tanto por isto, não houve como pagar a conta. "Vários ligaram falando que iriam quitar com a gente", comentou ele.

O Prainha integra um complexo de entretenimento no Buritis que conta com dois bares e uma quadra esportiva. À noite, o incêndio que dominava a mata ao lado chegou ao local. “Por volta das 21h, quando a gente estava começando a passar a ‘saideira’, o fogo na mata, por causa do vento, começou a aumentar. Ficamos com medo de que chegasse próximo ao bar e abrimos os portões e pedimos que as pessoas se retirassem”, disse.

Neste domingo (4) ainda havia fumaça em mata do lado do bar (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Quiosques de sapê foram queimados. Às 21h06 de sábado foi feito o contato com o Corpo de Bombeiros. Mas o atendimento só foi iniciado às 0h30, segundo relatório da corporação, porque não havia viaturas disponíveis – os bombeiros estavam atuando em incêndio na Serra do Rola Moça. Naquele momento ele afirma que havia cerca de 150 pessoas no local. O estabelecimento sofreu pouco com o incêndio.

“Foi a gente quem apagou o fogo no sapê”, continua Grenfell. Os bombeiros atuaram até as 5h50 deste domingo na mata da região.

O empresário ainda não mensurou os prejuízos, mas acredita que serão pequenos. Como a luz só voltou a funcionar na tarde deste domingo, ele não pôde reabrir o local – mas a quadra já estava sendo utilizada. Nesta segunda (5) o Prainha volta a abrir normalmente, inclusive para almoço.

Grenfell inaugurou o Prainha Botequim, que já serviu de espaço para outros bares do gênero, durante a pandemia – primeiramente só para delivery e há cinco semanas presencialmente. "Do jeito que o fogo estava na mata, fiquei com muito medo de atingir a gente", afirmou, aliviado, o empresário, diante do incidente.