Mergulhadores procuram motorista de caminhão que se afogou em Nova Ponte

Bombeiros de Uberaba informaram o local exato do afogamento

Equipe de mergulho do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) procura um motorista de caminhão, de 37 anos, que se afagou na manhã desta sexta-feira (2), por volta das 10h30, no Rio Claro, proximidades da Cachoeira da Fumaça, em Nova Ponte (MG).

De acordo com informações do comandante do 8º BBM, o tenente-coronel Anderson Passos, o afogamento aconteceu a cerca de 20 metros abaixo da passagem da ponte da BR-452.







Médico se afogou no local