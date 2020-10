Supera até BH: cidade do Triângulo registra maior temperatura de Minas nesta sexta

Água é uma das receitas para diminuir sensação de calor (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



O suor tomou conta dos belo-horizontinos nesta sexta-feira (2). Ainda que os termômetros tenham registrado até 36,1°C na Pampulha, Campina Verde, no Triângulo Mineiro, computou a maior temperatura do estado no último dia útil da semana.









Para este sábado (3), o Inmet prevê ainda mais calor em Minas Gerais. Em BH, a máxima será de 38°C e a mínima de 22°C. Ou seja, possivelmente, o dia será mais quente que esta sexta.





Em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, a temperatura pode chegar aos 40°C neste sábado.





Situação semelhante em outras cidades-polo, onde a máxima será de 37°C: é o caso de Montes Claros (Norte) e Poços de Caldas (Sul).





Já em Teófilo Otoni (Vale do Jequitinhonha), os termômetros vão marcar até 35°C.





A intensificação do calor virá acompanhada de uma piora na qualidade do ar. Os índices de umidade relativa podem chegar a 10%.





“Vai continuar seco, quente e com céu claro”, explica Claudemir de Azevedo, meteorologista do 5º Distrito do Inmet, ligado a Minas Gerais.





No domingo, contudo, a tendência é de queda nos termômetros. O calor persiste, mas a máxima cai para 34°C em BH, por exemplo.





Cuidados com a saúde

Diante do calorão que cercou Minas Gerais nos últimos dias e se mantém para os próximos, a Defesa Civil de BH alerta para os cuidados com a saúde.





O órgão indica hidratação frequente, a opção por alimentos frescos e diminuição no consumo de frituras.





Além disso, dormir em locais mais arejados é o mais indicado. Quem não tem acesso a umidificadores de ar pode optar, por exemplo, por toalhas molhadas e/ou bacias d’água.





Quanto às atividades físicas, a Defesa Civil recomenda evitar os horários de maior exposição solar, entre 10h e 17h.





Com os incêndios em alta, vale também o alerta para evitar queimadas a todo custo.





Caso o cidadão se depare com alguma ocorrência do tipo, deve acionar o Corpo de Bombeiros (193), a Defesa Civil (199) ou a Polícia Militar (190).