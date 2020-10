Onda de calor: termômetros chegarão a 38°C em BH no final de semana, com provável novo recorde

Sol quente na capital (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A. Press)

O calor ainda está longe de dar trégua para os belo-horizontinos. A previsão para o final de semana é de elevação das temperaturas entre hoje (2) e amanhã (3). Nesta sexta, a mínima foi de 19°C e a máxima prevista é de 37°C.









A intensificação do calor virá acompanhada de uma piora na qualidade do ar entre sexta e sábado. Os índices podem chegar a 10%. "Vai continuar seco, quente e com céu claro", explica Claudemir de Azevedo, meteorologista do 5º Distrito do Instituto de Meteorologia de Minas Gerais (Inmet).





A chegada de uma frente fria no domingo (4) pode trazer um pequeno alívio, mas os índices seguem críticos. "A máxima no domingo será de 34°C e a umidade do ar deve ficar entre 20 e 30%", comenta Azevedo. "Melhora em relação ao que está, mas segue quente e seco". No início da próxima semana, entretanto, as temperaturas devem voltar a subir.





Não há chances de chuva para a Grande BH para os próximos dias.





Em Minas





A situação é semelhante em praticamente todo o estado. Para esta sexta (2), não há previsão de chuva para nenhuma região e a máxima em Minas deve chegar aos 42°C.





Ao longo do final de semana, entretanto, algumas pancadas de chuva localizadas e isoladas podem atingir o Sul de Minas e a Zona da Mata, em virtude da frente fria que avança pelo oceano.





No sábado (3), máxima prevista de 43°C para o estado.