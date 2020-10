Ministério Público combate organização criminosa na prefeitura de Elói Mendes

Organização criminosa agia na prefeitura de Elói Mendes (foto: Gaeco/divulgação)

O Ministério Público de Minas Gerais () deflagrou a terceira fase da, em, no Sul de Minas, nesta sexta-feira (2). O trabalho é paracrimes de peculato praticados por umana prefeitura da cidade.

De acordo com o MPMG, o grupo agia por intermédio dena execução de contratos de fornecimento de peças de veículos. “Realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) Varginha, em conjunto com a Promotoria de Justiça de Elói Mendes, a ação já resultou no oferecimento de denúncia contra 16 pessoas pela prática dos crimes de organização criminosa, embaraço às investigações e peculato, este em número de 636”, explica MPGM.

MPMG bloqueou as contas correntes dos denunciados e 21 veículos foram apreendidos (foto: Gaeco/divulgação)

Ao todo, seis pessoas foramdurante a operação. O Ministério Público ainda cumpriu dois mandados de busca e apreensão e nove de sequestro de bens para a recomposição do erário. “O pagamento de multa criminal e a título de dano moral coletivo pode alcançar valor de”, completa.

O Ministério Público já bloqueou as contas correntes dos denunciados e 21 veículos já foram apreendidos. Ainda de acordo com o MPMG, um dos carros estava na casa do ex-secretário de obras e antigo gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE).