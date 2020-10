Primeiro dia de operação tem 19 presos e 35 mandados de busca e apreensão

As investigações são conduzidas pelo Ministério Público durante sete meses e tiveram entre os alvos alunos que vendiam entorpecentes dentro de uma faculdade em Formiga (foto: Policia Civil/Divulgação)



Dezenove presos. Esse é o saldo do primeiro dia da Operação Thunderbolt, nesta quinta-feira (1º), em ação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), com apoio das polícias Civil, Militar e Penal. Um drone está entre o material apreendido, além de drogas e dinheiro.

O objetivo da Thunderbolt é combater crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. Além das prisões, foram cumpridos 35 mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte, Ribeirão das Neves, Formiga e Tiros.





As investigações são conduzidas pelo Ministério Público durante sete meses e tiveram entre os alvos alunos que vendiam entorpecentes dentro de uma faculdade em Formiga. Após o cumprimento dos mandados judiciais, foram apreendidos 11 celulares, entorpecentes, R$ 2.048 em dinheiro, além de um drone e um simulacro.





Segundo o delegado regional de Formiga, Tiago Ludwig, “a operação foi mais uma brilhante ação integrada das forças de segurança, que retira do seio da sociedade três diferentes organizações criminosas ligadas ao tráfico de drogas”.





No total, 151 policiais estiveram empenhados nesse primeiro dia. Além de policiais das quatro cidades, participaram integrantes da força da PCMG de Patos de Minas, com apoio aéreo da Coordenação Aerotática (CAT) da PCMG.