Idosa morre ao cair de ponte na volta de banho de rio com os netos

A mulher caiu de uma altura de cerca de seis metros, foi resgatada, mas não resistiu aos traumas e morreu no hospital (foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais )

Não resistiu aos ferimentos uma mulher de 75 anos, moradora das imediações do Bairro Senhor dos Montes, em, no Campo das Vertentes, socorrida pelos bombeiros após cair de uma altura de seis metros, quando retornava de um banho de rio com os netos.O resgate de Maria Flora de Almeida ocorreu na tarde dessa quinta-feira (1º), próximo ao, e chama a atenção para os riscos da procura pelo lazer em meio à natureza, especialmente nos dias de calor intenso, como os previstos para o fim de semana.

“As pessoas, ao procurarem esses lugares para se refrescar, tem que conhecer bem a área por onde vai chegar, como é o acesso. A senhora se desequilibrou, e é sabido que aquele local é perigoso. Para uma mulher idosa, com crianças pequenas, não era um passeio apropriado. Elase”, afirma o tenente Jaime Tomaz, da 2ª Companhia de Bombeiros de Barbacena.

Ao se desequilibrar na ponte estreita, a mulher caiu no vão de uma mina de ouro desativada. Na queda, bateu com as costas em pedras pontiagudas, que atingiram também seu abdômen e comprimiram as costas e o tórax.



A vítima estava inconsciente e parcialmente submersa, nas águas do veio da mina. Os netos dela correram até a casa de seus pais para pedir socorro, quando estes acionaram o Corpo de Bombeiros.





Local de difícil acesso no resgate da vítima é prova de como a idosa se arriscou ao levar os netos para se refrescarem no ribeirão (foto: Divulgação / Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais )

Com técnicas de resgate e salvamento terrestre, militares do 2º Pelotão de São João del-Rei conseguiram retirar a mulher do fundo do vale, que apresentava águas fétidas e muitoA mulher foi socorrida àde Misericórdia por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).Contudo, no início da noite de quinta-feira, não resistiu aos traumas e