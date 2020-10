Homem que teve corpo incendiado na Lagoinha, em BH, corre risco de morte

Com 55% do corpo queimado, homem está internado, em estado grave, no HPS (foto: Leonardo Alvarenga/Divulgação)

Reincidência no Centro de BH

Em outubro de 2012, um cadeirante morreu carbonizado na Praça do Peixe (foto: Reprodução TV Alterosa)

É grave o quadro de Ricardo Viriato, de 57 anos, morador de rua, que teve 55% doe está internado, em estado grave, no CTI de Queimados do Hospital de Pronto Socorro () –referência nesse tipo de tratamento em Minas Gerais e no Brasil.O crime aconteceu durante a madrugada, quando atearam álcool e, em seguida, fogo no corpo da vitima. Ricardodebaixo do viaduto existente na Rua Além Paraíba, no Bairro Lagoinha, Região Noroeste de BH.Outros moradores de rua apagaram o fogo. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência () foi chamado por volta das 4h. Os médicos prestaram os primeiros socorros e em seguida levaram Ricardo para o HPS.O trabalho da polícia, agora, é tentar identificar desafetos da vítima. Existe, por coincidência, uma ocorrência dedentro de um coletivo, que atende ao Bairro São Bento.O ônibus passava pela Rua Curitiba, Centro de BH, e um homem, com o mesmo nome da vítima foi detida por um passageiro. Segundo consta na ocorrência da PM, R.V.S. abriu ade uma mulher e retirou a carteira de dinheiro.Um passageiro, identificado por T, agarrou o autor do furto e o manteveaté a chegada da polícia. O ladrão foi levado para o Ceflan 2, no entanto, não se sabe se ele teria ou não sido liberado.Este não é o primeiro caso de uma pessoano Centro de BH. Em 22 de julho deste ano, um casal estava bebendo e consumindo drogas e acabou brigando. O homem ateouna companheira, de 47 anos, fugindo em seguida.Os dois eram moradores de rua e o motivo da briga seria a discordância de onde iriam dormir naquela noite.O atentado aconteceu debaixo do, na Lagoinha. A mulher teve 90% do corpo queimado, masEm 13 de outubro do ano passado, no Carlos Prates, um homem teve 80% do corpo queimado . O agressor usoupara cometer o crime.Em 19 de outubro de 2012, o crime mais violento. Debaixo de um dos viadutos da, no Bairro Bonfim, um homem, cadeirante, morreu carbonizado ao ter a sua barraca incendiada por um agressor que usou gasolina. Ele estava dentro da barraca.Uma testemunha contou que viu um homem correndo, com a camisa na cabeça para tampar o rosto. Ele tinha queimaduras pelo corpo. O agressor não foi identificado até hoje.