Passos progride e avança para a onda verde no Programa Minas Consciente

(foto: Wikipédia/divulgação )

A Prefeitura de, no Sul de Minas, avançou para a odo Programa. O novofoi assinado nessa quinta-feira (1). A cidade soma 1108 casos positivos do novoe 24confirmadas.

Com esse avanço, o município passa a flexibilizar várias atividades. “Considerando os indicadores divulgados pelo Comitê Extraordinário COVID-19 do Estado de Minas Gerais, apontando a possibilidade de avanço pela microrregião aglomerada Passos/Cássia, fica adotada a onda verde”, diz trecho do decreto municipal.

O documento já está em vigor e permite que bares, lanchonetes, restaurantes possam funcionar até a meia-noite com apresentações deao. “Estabelecimentos devem funcionar mediante controle de público e as apresentações de música devem ter limite de três integrantes. Além disso, os locais precisam respeitar as regras de distanciamento social e de higiene”, completa prefeitura.

Também está liberada a prática de atividades esportivas de lazer como lutas corporais e de esporte coletivo, seguindo as medidas de segurança para evitar a contaminação da COVID-19.

De acordo com o Comitê Gestor COVID-19 do Estado de Minas Gerais, a macrorregião Sul de Minas, ainda permanece na onda amarela. A determinação para a onda verde vale para a microrregião Passos/Cássia, como Alpinópolis, Bom Jesus da Penha, Carmo do Rio Claro, Fortaleza de Minas, Itaú de Minas, Nova Resende, São João Batista do Glória. A decisão vai ficar a cargo de cada prefeito.