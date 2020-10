Serra do Cipó: bombeiros relatam dificuldade no combate ao incêndio

Bombeiros enfrentam calor e sede (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)



Calor, cansaço e sede. No quarto dia de trabalho, os militares do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) relatam as dificuldades que enfrentam no combate ao incêndio florestal que atinge a Serra do Cipó, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, desde o fim de semana.









Segundo o militar, a condição de trabalho é prejudicada pelas altas temperaturas que chegam a ultrapassar 75°C. “Desgasta o militar, tanto em termos de hidratação, quanto ao próprio perigo, uma vez que, dependendo da direção do vento, se tiver alguma mudança significativa, ele pode ser acertado pelo fogo”, explica.



Nesta quinta-feira (1), a corporação informou que “muito foi conquistado na luta contra as chamas”. Os trabalhos serão retomados logo no início da manhã desta sexta-feira (2) e não há previsão de término da operação. Ainda não há estimativa de área queimada. O CBMMG informou que esse dado só será divulgado quando os trabalhos terminarem.

Os combates contaram ainda com brigadistas voluntários; colaboradores do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), vinculado ao Ministério do Meio Ambiente; e outras instituições. Confira o efetivo empenhado nesta quinta-feira (1):





Corpo de Bombeiros

24 militares

6 viaturas

1 aeronave (Arcanjo)

Polícia Militar

6 militares

1 aeronave (Pegasus)

ICMBio

51 brigadistas

6 administradores

Voluntários