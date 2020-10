'O fogo vinha com tudo', relata dona de restaurante na Serra do Cipó

Tânia Lúcia Moreira Estêvão, que há dois dias quase teve seu restaurante queimado por incêndio (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

O desespero de presenciar uma poucos passos de seu comércio foi vivido por duas mulheres na última terça-feira (29), nas imediações de Lagoa Santa , Região Metropolitana de Belo Horizonte – incêndio que representa uma extensão da linha de fogo que atinge a Serra do Cipó. A equipe do jornal Estado de Minas foi a primeira a reportar o fato e a presenciar o desespero dos moradores. Dois dias depois, a mesma equipe de reportagem retorna ao local e conversa com os personagens que travaram uma luta contra o









Por volta das 19h a comerciante notou um “clarão”. “Quando eu desci rapidamente eu percebi que o fogo já estava vindo com tudo”, conta a moradora. “Eu estava sozinha em casa, sabia que não teria condições alguma de conter esse fogo. Desesperada, eu peguei a chave do meu carro e falei: ‘eu tenho que sair daqui porque infelizmente vai acontecer coisas piores’”, pensou.





Tania Lucia Moreira Estevao e Vera Lucia de Souza Estevao, há dois dias quase tiveram o comércio incendiado por uma das maiores queimadas registradas na região da Serra do Cipó (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

No caminho, ela encontrou com a equipe de reportagem do, que prestou apoio no momento. Logo em seguida, outras pessoas apareceram. “Os moradores que já tinham visto a altura que o fogo estava vieram com baldes, bacias, tudo que podiam para me ajudar a apagar o incêndio que teve proporções muito grandes”, relembra Tânia.





A floricultura da cunhada dela, Vera Lucia de Souza Estevão, sofreu com metade do estabelecimento consumido pelo fogo. Mesmo assim, a proprietária não perde o sorriso no rosto. "Fazer o quê, meu filho? Já queimou mesmo. A vida que segue", diz à reportagem.