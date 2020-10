Pico da onda de calor em BH se aproxima e acende alerta para cuidados

Sol escaldante virou rotina na capital (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

Está previsto para os próximos dias o "pico" da onda de calor em Belo Horizonte. Isso significa que entre sexta (2) e sábado (3) o tempo deve ficar ainda mais seco e ainda mais quente na capital, com chances de novos recordes - o que acende alerta para cuidados com a saúde. Para esta quinta (1º), a previsão é de tempo estável, com máxima de 35°C.









A previsão é que os termômetros fiquem entre 22°C e 35°C na sexta (2) e entre 24°C e 38°C no sábado (3). O Inmet alerta que a umidade relativa do ar pode chegar a entorno de 10% - como já aconteceu nos últimos dias.





Há chances de alívio para domingo (4), quando há a chegada de uma frente fria que deve provocar queda nas temperaturas e melhora na qualidade do ar. Há chances de pancadas de chuvas isoladas.





Em Minas





A tendência de céu aberto, tempo seco e sensação de calor prevalece sobre praticamente todo o Estado. Maior formação de nuvens sobre a faixa leste - Zona da Mata e vales do Rio Doce, Jequitinhonha e Mucuri -, mas, ainda assim, os níveis de umidade seguem críticos e as temperaturas, lá em cima.





As máximas em Minas serão registradas no Norte, Noroeste, Jequitinhonha e Triângulo, todas na casa dos 40°C. Para os próximos dias, tendência de chegar aos 43°C.





Cuidados com o tempo seco





Hidrate-se durante o dia;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre 10h e 17h;

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, e se necessário use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).





(Fonte: Defesa Civil de BH)