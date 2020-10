Homem é preso após ameaçar seguranças e chamar um deles de 'macaco' na rodoviária de BH

Entrada da rodoviária de Belo Horizonte, no Centro

Um homem de 44 anos foi detido no Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro, no Centro de Belo Horizonte, por ameaça e injúria racial contra dois seguranças. Os crimes ocorreram na tarde dessa quarta-feira.

De acordo com a(PM), os dois seguranças, de 27 e 46 anos, disseram que estavam no horário de trabalho quando um homem tentou entrar na rodoviária sem máscara, alegando ser carregador de bagagem. Eles disseram que ele não poderia ficar no terminal sem a proteção contra o coronavírus, que é de uso obrigatório na capital desde abril