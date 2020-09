Vídeo mostra advogado reagindo à abordagem e mostrando identificação para mostrar que ele não era o defensor procurado (foto: Reprodução da internet/WhatsApp)







advogado de Belo Horizonte pretende acionar a Justiça após uma ocorrência envolvendo policiais militares dentro de um prédio que pertence à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Seção Minas Gerais na última terça-feira. O defensor foi abordado dentro de uma sala destinada aos profissionais pelos policiais que procuravam um suspeito e o advogado dele. O jurista denuncia ter sido vítima de violação de prerrogativas e racismo. A OAB Minas informou que acionou a Corregedoria-Geral da PM e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). A corporação, por sua vez, nega o ato de racismo e diz que no mesmo dia houve uma reunião com um representante da Ordem. Vídeos que mostram parte da ação circulam nas redes sociais.



Advogado acusa policiais de racismo e abuso de autoridade em abordagem na OAB, veja vídeo:



(O nome do advogado procurado pelos policiais e citado pelo defensor foi suprimido do áudio.)https://t.co/itaguhWRt3 pic.twitter.com/ymAzgUTfwl — Estado de Minas (@em_com) September 10, 2020

Umde Belo Horizonte pretende acionar a Justiça após uma ocorrência envolvendodentro de um prédio que pertence à Ordem dos Advogados do Brasil () – Seção Minas Gerais na última terça-feira. O defensor foi abordado dentro de uma sala destinada aos profissionais pelos policiais que procuravam um suspeito e o advogado dele. O jurista denuncia ter sido vítima de violação de prerrogativas e racismo. A OAB Minas informou que acionou ada PM e o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). A corporação, por sua vez, nega o ato dee diz que no mesmo dia houve uma reunião com um representante da Ordem. Vídeos que mostram parte da ação circulam nas redes sociais.





LEIA MAIS 22:52 - 01/09/2020 Injúria racial e agressões: advogadas denunciam ataques de agentes penitenciários; homens negam

19:55 - 11/08/2020 Advogado alega que cliente foi agredido verbalmente por atendente de hotel

11:38 - 07/08/2020 Advogado é detido após insultos e ataque racista no Ceresp Gameleira DAAC), que fica na Rua Paracatu, no Barro Preto, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O espaço fornece estrutura para que os advogados possam realizar algumas atividades de trabalho. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela vítima e testemunhas em uma delegacia, ao qual o Estado de Minas teve acesso, policiais militares entraram no local, sem mandados judiciais, em busca de um foragido. Após não localizarem esse homem, eles procuraram pelo suposto advogado dele, identificando-o pelo primeiro nome. Ao chegarem a uma sala de informática onde alguns advogados trabalhavam, um funcionário perguntou em voz alta se o defensor procurado por eles estaria lá, mas houve negativa. Então, segundo os envolvidos registraram, uma policial foi até o único advogado negro na sala e perguntou se ele seria a pessoa que procuravam. O caso ocorreu durante a tarde no Departamento de Apoio ao Advogado na capital (), que fica na Rua Paracatu, no, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. O espaço fornece estrutura para que os advogados possam realizar algumas atividades de trabalho. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela vítima e testemunhas em uma delegacia, ao qual oteve acesso, policiais militares entraram no local, sem mandados judiciais, em busca de um foragido. Após não localizarem esse homem, eles procuraram pelo suposto advogado dele, identificando-o pelo primeiro nome. Ao chegarem a uma sala de informática onde alguns advogados trabalhavam, um funcionário perguntou em voz alta se o defensor procurado por eles estaria lá, mas houve negativa. Então, segundo os envolvidos registraram, uma policial foi até o único advogado negro na sala e perguntou se ele seria a pessoa que procuravam.





O advogado demonstrou insatisfação com a abordagem, apontou abuso de autoridade (nos termos da Lei nº 13.869/19 ), desrespeito com as prerrogativas da função dele e que a ação era discriminatória. Consta no boletim que a policial chegou a dar voz de prisão ao jurista, que foi amparado por outros colegas.





Ainda segundo o boletim de ocorrência, a policial se aproximou dos advogados com a mão sobre a arma, e que os militares chegaram a impedir, "utilizando-se de força física - uma outra advogada de entrar na sala de reuniões da OAB, onde um oficial da corporação que chegou para acompanhar o caso conversava com os representares do órgão.





“O DAAC é o departamento de apoio ao advogado, vinculado à OAB federal. É um prédio inviolável. A PM não violou somente minha prerrogativa individual como as dos demais colegas”, disse o advogado civilista Ronaldo Alvarenga de Souza Barros, em entrevista ao EM nesta quinta-feira. Ele disse que não conhece o advogado citado pelos policiais, reforçou que o profissional não foi encontrado lá no momento da abordagem, e que foi confundido. “Por arbitrariedade, ela (policial) passou os colegas brancos e veio só em mim no final da sala. Embora eu estivesse nervoso, jamais cheguei ao ponto de desacatar a sargento. Eu também me senti um pouco constrangido, ela me deu voz de prisão”, disse o jurista.





O vídeo mostra o advogado reagindo à abordagem da policial e dizendo o nome dele. Outros advogados, funcionários do DAAC e militares estão no local. Em determinado momento, ela diz que ele poderia ser conduzido. “No vídeo estou com a carteira na mão. Quando houve a discussão que ela chegou em mim, eu mesmo disse que estava sendo confundido”, disse.





Para Barros, a abordagem não foi correta e ainda poderia ter colocado as pessoas em risco. “É um fato inédito, repugnante, porque a PM não pode entrar. Mesmo com um mandado, eles teriam que pedir autorização para o coordenador do DAAC porque é um órgão federal. Suponhamos que o acusado está lá, está armado, ocorre uma troca de tiros e alguém se fere?”, analisou. O advogado também ressaltou que abordar o defensor de alguém procurado daquela forma também seria incorreto por parte dos policiais.





“A OAB já entrou com notícia crime e vou fazer uma ação indenizatória. Ainda está sendo elaborada por um colega, porque embora eu seja advogado, estou sem emocional para fazer ação em causa própria. (Pedirei) indenização contra o estado e contra a policial”, disse o advogado. Diante da repercussão do caso, o defensor divulgou uma nota aos colegas, que foi compartilhada pelo WhatsApp. O nome do advogado procurado pelos policiais no DAAC será suprimido. Leia abaixo:





“Prezados: com grande pesar, e repúdio a violação das prerrogativas diante de abuso de autoridade que reporto a todos e todas, fato ocorrido nas dependências da OAB Paracatu 472, todavia talvez seja de conhecimento, por circular nas redes sociais, peço vênia aos colegas da polícia militar. Me encontrava no DAAC OAB no dia 8/09/20 desde 15:30 elaborando peça processual, quando policiais militares adentraram sem mandado, a procura de indivíduo q segundo informações com prisão decretada, via denuncia, após exaurida a busca, passaram a procurar o suposto advogado do réu, Dr. (...) que também não encontrava no DAAC, os policiais de forma arbitrária mesmo cientes da ausência do causídico do réu, vez já informados através do rapaz da informática que certificou indagando em auto tom, entre os presentes sobre Dr. (...), que restou ausente. A sala estava cheia entre os colegas 05 advogados, sendo eu único negro sentado no final da sala, a policial passou por todos colegas brancos, e se dirigiu exclusivamente a mim com a mão na arma indagando se eu era o Dr. (...), no ato da abordagem, me senti muito humilhado, uma colega advogada pensou que eu tinha furtado celular...os ânimos se aqueceram, a sargento chegou a me dá voz de prisão, que não se consumou... resumo da ópera: Entendo violadas as prerrogativas da advocacia, ainda fui vítima de racismo vez único advogado negro sentado no momento, recebo com repúdio a conduta da policial militar, que atraiu para si abuso de autoridade, crime de racismo a apurar”.





O que diz a OAB









Por meio de nota enviada à reportagem na tarde de quarta-feira, a OAB Minas repudiou o ocorrido no DAAC. “Assim que a Seccional foi informada sobre o fato, dois delegados de Defesa das Prerrogativas da Advocacia foram designados para acompanhar o lamentável episódio. Foi lavrado boletim de ocorrência, com as testemunhas dos abusos e violações. A OAB Minas já representou na Corregedoria da Polícia Militar e perante as autoridades competentes as infrações praticadas pelos policiais e estará vigilante acompanhando o desenrolar do caso”, informou. Nesta quinta-feira, o órgão também publicou em seu site um texto sobre a ocorrência no departamento, mas medidas tomadas - como o acionamento do MP -e a repercussão com lideranças.

O que diz a Polícia Militar