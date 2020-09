No calorão de BH, grupo adapta 'piscina' em pick-up e vídeo viraliza

(foto: Reprodução/Redes Sociais ) quente de BH parece estar elevando os termómetros e também a criatividade do belo-horizontino. Um vídeo que circula nas redes sociai mostra uma cena um tanto quanto inusitada; um grupo de cinco homens se refrescando em uma “piscina” adaptada em uma pick-up. O climade BH parece estar elevando os termómetros e também ado belo-horizontino. Um vídeo que circula nas redes sociai mostra uma cena um tanto quanto inusitada; um grupo de cinco homens se refrescando em uma “” adaptada em uma pick-up.





O flagra foi registrado no Bairro Conjunto Felicidade, na Região Norte de Belo Horizonte. Nas imagens, é possível perceber que a caçamba de uma Saveiro foi forrada com uma lona e em seguida o veículo foi enchido com água. Assista:

Ao perceberem que estão sendo filmados, os homens parecem se divertir com a situação e jogam água para o alto. A mulher que gravou a cena comenta as gargalhadas. “Só na Mabel que você vê isso”, se referindo ao nome mais utilizados pelos moradores para se referir à região.





A brincadeira, no entanto, pode custar caro, já que, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, é considerada uma infração grave a condução de pessoas, animais ou cargas na parte externa do veículo e pode acarretar em multa de R$195.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira