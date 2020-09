Bombeiros resgatam tamanduá que queimou as patas em incêndio

Animal foi encontrado perto de estrada na zona rural. Área foi atingida por incêndio há alguns dias (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)





Um tamanduá ferido foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros de Uberaba, no Triângulo Mineiro, nesta terça-feira. O animal estava com as patas queimadas e a suspeita é de que ele tenha sofrido as lesões por causa de um incêndio na região.









Quando os militares chegaram ao local, perceberam que as patas do animal estavam sangrando. Com cerca de 1,40 metro, o tamanduá foi colocado em uma caixa de transporte e levado a um hospital veterinário do município.





Tamanduá foi levado para um hospital veterinário em Uberaba (foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação)

O Corpo de Bombeiros também destacou que ose encontra em situação “vulnerável” de acordo com a classificação de risco de extinção do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).