Temperaturas não devem parar de subir em BH até o final de semana, com chances de novo recorde

Céu aberto com "solzão" já virou rotina em BH e em Minas (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

Se você está sofrendo com o calorão e com a umidade desértica, é melhor se preparar: a tendência é que a situação piore nos próximos dias. A previsão para a capital é de elevação gradual nas temperaturas, com chances de novo recorde, e de tempo ainda mais seco. Para esta quarta (30), máxima de 35°C; para o sábado (3), máxima de 38°C.





A onda de calor, resultado da intensa massa de ar seco que atua sobre o Brasil Central, não deve perder força, pelo menos, até sábado. "Ela está com força total, impedindo a entrada de qualquer frente fria sobre a região. Como se trata de uma onda, ela tem um pico, que deve chegar no final da semana", explica Cleber de Souza, meteorologista do 5º Distrito do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia).





A previsão é de céu claro com névoa seca até o final da semana. A umidade relativa do ar, que já está baixa, pode atingir níveis ainda mais críticos, e ficar por volta dos 10%.





Para esta quinta (1º), a máxima deve permanecer nos 35°C na capital, com elevação para 37°C na sexta (2) e 38°C no sábado (3). Há chances de refresco no domingo (4). "No domingo, a chegada de uma frente fria dá um alívio nas temperaturas e pode provocar pancadas de chuva leves e isoladas", completa Cleber.





Sem alívio em Minas





A situação é parecida em praticamente todo o estado. As máximas ultrapassam os 40°C nas regiões Norte, Noroeste, Vale do Jequitinhonha e Triângulo. Umidade em níveis críticos nessas regiões e também no Sul, Oeste e Central.





Na tarde dessa terça (29) a umidade relativa do ar chegou a 7% na cidade de Buritis, no Noroeste, e a 10% em Campina Verde, no Triângulo.





Na faixa leste, vales do Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata, umidade advinda do oceano pode provocar uma ligeira melhora na qualidade do ar, mas ainda sem alívio nas temperaturas. A máxima ultrapassa os 35°C em todas as regiões do estado.





Cuidados com o tempo seco





Hidrate-se durante o dia;

Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

Evite frituras;

Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre 10h e 17h;

Evite banhos com água quente, para não potencializar o ressecamento da pele, e se necessário use hidratante;

Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).





(Fonte: Defesa Civil de BH)