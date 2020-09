Volta ou não volta? Em nova decisão, Justiça libera retorno das aulas no Colégio Militar de BH

Colégio Militar de Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)







A Justiça Federal liberou, nesta terça-feira, a volta às aulas no Colégio Militar de Belo Horizonte.







Guerra jurídica A 6ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região acatou recurso da União (que representa o Colégio Militar, visto que a instituição de ensino é administrada pelo Exército e, portanto, vinculado ao Governo Federal) e suspendeu os efeitos de uma liminar requerida pelo Ministério Público Federal, que barrava o retorno das atividades presenciais no colégio).

A volta às aulas em Belo Horizonte se transformou em uma guerra jurídica, sobretudo com relação ao Colégio Militar.



Existem pelo menos dois processos envolvendo o tema. O primeiro foi ajuizado pelo Sindicato dos Trabalhadores Ativos Aposentados e Pensionistas do Serviço Público Federais de Minas Gerais (Sindsep-MG). Nessa ação, também houve inicialmente uma decisão de primeira instancia suspendendo o retorno das aulas . Porém, após recurso da União, a volta das atividades foi liberada.



No outro processo, ajuizado pelo Ministério Público Federal, em que houve decisão proferida nesta terça, a história se repetiu. A primeira instância da Justiça Federal barrou a volta das aulas a pedido do MPF.



Entretanto, a União conseguiu reverter a decisão. Neste processo, há uma audiência marcada para o dia 7 de outubro, para tentativa de conciliação entre as partes.