Viçosa define regras de reabertura dos clubes para prática esportiva

Entre as modalidades esportivas autorizadas nos clubes estão o tênis de campo. As lutas corporais permanecem proibidas. (foto: Divulgação / Prefeitura de Viçosa) clubes de lazer vão poder reabrir para a prática esportiva em Viçosa, na Zona da Mata mineira. Conforme o decreto municipal nº 5.545/2020, os estabelecimentos vão poder funcionar todos os dias, das 6h às 22h, desde que seguidas regras sanitárias de combate ao novo coronavírus.



O primeiro passo é solicitar a vistoria nas dependências do clube, a ser feita pela equipe de fiscais técnicos e sanitários da prefeitura. O pedido ocorre após o preenchimento do cadastro on-line, também válido como termo de compromisso. O documento está disponível no link



Atividades antes praticadas em espaços fechados como corrida em esteira, dança e yoga devem ser adaptadas para ambientes abertos, preferencialmente. Todas as aulas e práticas precisam ser agendadas previamente pelos alunos e usuários junto à secretaria do clube ou setor responsável. As catracas com sistema biométrico devem ser retiradas e os estabelecimentos precisam oferecer aos clientes dispositivos de higienização com álcool 70%.





O uso das piscinas está condicionado às regras previstas em outro decreto, que prevê a marcação dos espaços por raias e a medição constante do pH da água. Já os bares e lanchonetes dos clubes devem seguir as normas da regulamentação nº 5.525/2020, com espaçamento entre mesas e oferta de cardápio virtual ou descartável para os consumidores.





A coordenadora da Vigilância Sanitária, Vanderléia Santana, ressalta a importância do distanciamento entre pessoas que não possuem convivência familiar e reforça algumas proibições vigentes. "As áreas de lazer dos clubes, como churrasqueiras e saunas, ainda não estão liberadas para uso, por serem locais de fácil contaminação entre os frequentadores", destaca.





Já as modalidades esportivas autorizadas nos clubes são: peteca, tênis de campo, voleibol adaptado, pista de bicicleta, futevôlei, pista de caminhada e pescaria. As lutas corporais permanecem proibidas.





Aniversário da cidade





As comemorações pelos 149 anos de Viçosa estão canceladas para garantir as medidas de isolamento e distanciamento social durante a pandemia. O feriado municipal, na quarta-feira (30), não terá a tradicional programação cultural e cívica promovida pela prefeitura.





Por meio do decreto nº 5546/2020, os recessos e pontos facultativos do Executivo foram alterados. O feriado do Dia do Servidor Público, comemorado em 28 de outubro, foi adiantado para o dia 1º de outubro, e na sexta-feira, dia 2, é ponto facultativo. Assim, entre quarta (30) e sexta-feira (2), o funcionamento dos órgãos ligados à administração municipal será alterado.



Contudo, alguns serviços estão mantidos, com adaptações. Confira:





Telesaúde COVID-19

O atendimento telefônico para pessoas que apresentem sintomas sugestivos de COVID-19 ou tiveram contato próximo com caso confirmado ou suspeito da doença será mantido. Os telefones para orientações e encaminhamentos necessários são: (31) 3612-8000/5500/5502/ 5507. O horário de funcionamento é de 8h às 19h.





Coleta de lixo

As coletas não vão ocorrer na quarta-feira (30), mas seguem, normalmente, na quinta (1º) e sexta-feira (02).

Água e Esgoto

O serviço de manutenção de redes de água e esgoto funciona em regime de plantão, aos domingos e feriados. O telefone é (31) 3899-5600.





Defesa Civil

Funciona em regime de plantão, nos finais de semana e feriados, pelo telefone (31) 99636-9104.





Plantão COVID-19

Nos fins de semana e feriados, o Whatsapp automático da ouvidoria da prefeitura tira dúvidas sobre os decretos municipais e colhe denúncias de descumprimento das restrições. O número é (31) 99819-4316. O telefone fixo, para plantão 24h, também vai estar ativo no feriado: (31) 3892-2009.