Dois veículos roubados em Minas são encontrados no Espírito Santo

Carro que foi encontrado pela polícia em Martins Soares, no Espírito Santo (foto: PMMG/Divulgação)

A rota entree Vitória, no Espírito Santo – mais precisamente cidades da BR-381 –, parece ser o caminho de desova dena capital mineira. Nos últimos 30 dias, nada menos que 10 carros roubados ou furtados em BH foram recuperados seguindo essa rota: três em Bom Jesus do Amparo, três na rodovia, dois em João Monlevade e, nesta terça-feira (29), mais dois, encontrados na cidade capixaba deMilitar mineira recebeu informações da força capixaba que dois veículos suspeitos de terem sido roubados em Minas estariam circulando em Martins Soares: um Chevrolet Prisma e um Honda Civic.Foi feito, com a orientação da polícia mineira, que resultou na localização e apreensão dos dois carros. Dois homens foram presos, um de 54 anos, que dirigia o Prisma, e um de 40, com o Honda.A comprovação de que os veículos eram roubados foi feita com a verificação de que o número dotinha sido adulterado. No Honda, por exemplo, não conferia com o que está cadastrado no sistema – que apontou que a sequência pertencia a um veículo da mesma marca, roubado em



Os motoristas presos disseram que teriam comprado os veículos de um terceiro. Coincidentemente, o vendedor de ambos era o mesmo, que supostamente viveria na cidade, mas ele não foi localizado.



A polícia do Espírito Santo trata os dois motoristas como vítimas. Inclusive eles foram soltos pelos policiais.