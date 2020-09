Casal é preso em Caratinga com 50 quilos de maconha

Com a dupla foram apreendidas drogas, balança de precisão,, dinheiro, arma e munições (foto: PMMG/Divulgação)

A prisão de um– ambos de 22 anos –, que tinha em seu poder 50 quilos de maconha, em, pode ser o primeiro passo para desbaratar uma quadrilha de traficantes que age naquela região de Minas Gerais. Isso porque com a dupla a Polícia Militar apreendeu umcom muitas páginas de anotações do comércio de drogas.As prisões aconteceram depois que foi deflagrada uma operação para cumprimento dede busca e apreensão, após levantamentos de que os envolvidos teriam alugado um apartamento, na área central da cidade.O prédio foi mantido em vigilância. Logo depois da saída do edifício, o homem foi abordado e, durante cumprimento de ordem judicial, os militares encontraram mais de R$ 13 mil em, drogas e umade fogo.Os policiais descobriram, também, que o casal utilizava um sítio, na área rural, para suas operações. Lá havia, dentro de um tambor, 49 barras de, além de um revólver calibre 38.O casal diversificava suas operações, pois além da casa do cabeça do casal e do sítio, a casa da mulher também era utilizada como base. Lá foi encontrada umade precisão, papel filme e cerca de dois quilos de maconha.Ela e o namorado foram encaminhados à Delegacia de Caratinga.