Homem invade loja do Cruzeiro e rouba camisas, bonés e dinheiro

Assaltante levou, além de produtos licenciados do clube, R$ 150 que estavam no caixa (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press - 26/12/19)

“Nada é tão ruim que não possa piorar.” Um dos ensinamentos da Lei de Murphy – engenheiro norte-americano que no final dos anos 1940 ficou famoso por teorizar sobre situações adversas – se encaixa bem no momento atual do. Além de passar por grave crise financeira e fazer má campanha na Série B do Campeonato Brasileiro, o clube sofreu umna madrugada desta terça-feira (29).



A loja oficial do Cruzeiro que fica na Rua Araguari, no Barro Preto, em Belo Horizonte, foi invadida por um ladrão. O fato só foi percebido de manhã, quando a gerente chegou para abrir o estabelecimento.





Ela viu uma arara retorcida, caída, com vários pares de meia espalhados pelo chão. Depois, deu falta dee de. Decidiu, então, chamar a polícia e olhar as câmeras de segurança do estabelecimento.A filmagem mostra um homem de camisa preta, bermuda e boné brancos, descalço, descendo por uma claraboia. Ele se apoiou na arara para chegar ao chão.

Primeiro, se dirigiu ao caixa, retirando o dinheiro que lá estava: R$ 150. Depois, apanhou oito bonés e várias camisas do clube. E saiu pelo mesmo lugar por onde havia entrado.



As imagens foram encaminhadas para a Polícia Civil e a expectativa é de que o ladrão seja identificado e preso, e o material roubo seja recuperado.