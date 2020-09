Ladrões que vendiam filé mignon furtado pela metade do preço são presos

Moradores desconfiaram da oferta no preço da carne e denunciaram à PM (foto: PMMG/Divulgação)

Um furto de, na manhã desta terça-feira (29), no Bairro Castelo, Região da Pampulha, em Belo Horizonte, terminou com a prisão de dois dos três– P.R.L.A., de 23 anos, e E.J.F.F., de 22. O terceiro está foragido. O produto roubado estava sendo vendido pelo trio no Bairro Jardim dos Comerciários, na Região de Venda Nova.



Segundo o sargento Gilberto, o crime somente foi esclarecido porque pessoas que estavam na Rua Ferreira Mendes, onde a carne era comercializada, desconfiaram dos preços baixos – quase a metade do valor usual – e decidiram denunciar à PM.





, segundo o militar, ocorreu por volta das 10h. O caminhão de entregas de umfazia entregas em um açougue. Os ladrões se aproveitaram de um momento de distração dos entregadores, apanharam caixas de carnes – a maioria filé mignon – que estavam no caminhão, jogaram dentro de um carro e fugiram.No Jardim dos Comerciários, passaram a oferecer o produto abaixo do preço, o que chamou a atenção de moradores. Quando os militares chegaram, os três homens tentaram, o que só um deles conseguiu.Os dois presos tentaram despistar, dizendo que tinham ganhado o produto. Não havia, segundo o sargento Gilberto,do roubo: “Os entregadores e o motorista não tinham percebido o roubo. Conseguimos identificar a empresa pela embalagem do produto. Pelo lote, entramos em contato, e as carnes foram devolvidas”.A ocorrência foi registrada no Ceflan 4, para onde os dois homens foram levados.