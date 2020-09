Morre em Uberaba cão Luck, do Corpo de Bombeiros

(foto: Corpo de Bombeiros/Divulgação) resgates no estado, já estava aposentado e sofria de linfoma. O cão Luck, do Corpo de Bombeiros Militar de Uberaba, na Região do Triângulo Mineiro, morreu na manhã desta terça-feira (29). Segundo informações da corporação, o animal, que atuou durante 10 anos em diversosno estado, já estavae sofria de linfoma.





Ele foi o cão que mais doou sangue para o Hospital Veterinário de Uberaba e fechou com chave de ouro sua última ocorrência antes da aposentadoria, localizando uma criança de 1 ano e 8 meses no município de Delta.





Recentemente, estava internado sendo diagnosticado com linfomas pelo corpo. Luck vivia no canil do 8° Batalhão de Bombeiros Militar, em Uberaba. Ele será enterrado nesta terça-feira (29), às 15h, e em homenagem os bombeiros farão uma continência coletiva em despedida ao cão bombeiro.