Menor de 16 anos tenta assassinar homem, com ajuda de comparsa, e é preso

Arma, munição e par de algemas foram encontrados com a vítima (foto: PMMG/Divulgação)

Noite de domingo (27), em, interior de Minas Gerais. Passava das 21h. A Polícia Militar, recebeu um chamado de que dois homens haviam tentado matar um jovem de 19 anos, no Bairro Industrial.Ao chegaram ao local, os militares não avistaram ninguém. Foi então necessário bater nas portas das casas para tentar descobrir algo. E de porta em porta, osobtiveram informações que os levaram até a casa da vítima.A partir daí, os militares iniciaram uma busca que culminou com ade um menor, de 16, que ao ser preso contou aos policiais haver um segundo participante na tentativa, que tinha fugido.Interpelado, o menor preso disse ainda que houve uma discussão com a vítima, que havia lhe tomado arma que empunhava. E que a arma tinha ficado com a vítima quando ele e o comparsa fugiram do local.Os policiais voltaram à casa da vítima, que confirmou ter ficado com a arma. Ao apreenderam a arma, nas buscas, os policiais encontraram, ainda um par de. O homem não soube explicar porque guardava o equipamento em casa.

Também foram encontradas munições.



O menor foi encaminhado para a Delegacia de Santana do Paraíso. Está detido e deve ser solto, por causa da idade. Os detetives contam, no entanto, que com as informações esperam capturar o comparsa. A vítima também será ouvida.