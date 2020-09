Em áudio, funcionário do governo de MG admite motim na Nelson Hungria, em Contagem

Vídeo registra fumaça saindo da penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, onde presos fazem motim Penitenciária Nelson Hungria, situada em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, organizaram um motim na noite deste sábado (26). Embora oficialmente negado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), o movimento foi reportado por um funcionário do órgão a seu superior hierárquico. O Estado de Minas teve acesso ao áudio que ele gravou para repassar a informação.



LEIA MAIS 21:06 - 26/09/2020 Ônibus é incendiado na Grande BH, próximo à penitenciária Nelson Hungria Presos da, situada em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, organizaram um motim na noite deste sábado (26). Embora oficialmente negado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Gerais (Sejusp), o movimento foi reportado por um funcionário do órgão a seu superior hierárquico. Oteve acesso aoque ele gravou para repassar a informação.Na gravação, o servidor menciona focos de incêndio e barulho “ensurdecedor” de canecas batendo nas grades. O relato cita anda ainda a queima do coletivo da linha 302 C (Estaleiro/Estação Eldorado) , que ocorreu perto do presídio no início desta noite.





Diversas viaturas do Centro de Operações Especiais da Polícia Militar (COPE) se deslocaram até a penitenciária Nelson Hungria. Estrutura é responsável pelo restabelecimento da ordem em prisões



Apesar do tom de tranquilidade do funcionário, vídeos gravados por populares por volta de 23h mostram que ainda há fumaça saindo da penitenciária. As imagens também mostram o caminhão do Corpo de Bombeiros chegando ao local, além da presença de diversas viaturas do Centro de Operações Especiais da Polícia Militar (COPE). A estrutura é responsável pelo restabelecimento da ordem nas unidades prisionais.



Vídeo registra fumaça saindo da penitenciária Nelson Hungria, em Contagem, onde presos fazem motim; servidor do governo admite rebelião em áudio: https://t.co/jY8MYfsCAW pic.twitter.com/ThctD1pKr0 — Portal UAI (@portaluai) September 27, 2020

“Boa noite, doutor. Na realidade, a situação interna é controlada. A gente teve pequenos focos de incêndio com lançamento de espumas fora da cela. Um barulho ensurdecedor, que é rotineiro. Nesse momento, já calmo. O mais significativo mesmo é que nós tivemos um incêndio de ônibus coletivo nas proximidades da muralha da unidade. Era a rota do ônibus mesmo. Indivíduos encapuzados puseram fogo no ônibus, a PM está em acompanhamento da ocorrência. E a gente teve também cerca de 30 a 40 visitantes na porta que atearam fogo em alguns pneus. Mas a PM fez o aporte lá e controlou a situação. Então, internamente, a unidade está em boas condições e com a disciplina preservada” afirma homem.Apesar do tom de tranquilidade do funcionário, vídeos gravados por populares por volta de 23h mostram que ainda há fumaça saindo da penitenciária. As imagens também mostram o caminhão do Corpo de Bombeiros chegando ao local, além da presença de diversas viaturas do Centro de Operações Especiais da Polícia Militar (COPE). A estrutura é responsável pelo restabelecimento da ordem nas unidades prisionais.



Áudios e vídeos obtidos pela reportagem também registram celas pegando fogo e presos batendo canecas contra as grades das celas, enquanto gritam: "Mete fogo aí" e "Bora, bora, bora, joga por terra, família”, em alusão ao movimento de trinta mulheres - parentes dos detentos - que ocorreu hoje em frente à Nelson Hungria. Elas protestam contra as regras rígidas para visitação impostas pela Sejusp por causa da pandemia de COVID-19. O protocolo sanitário prevê visitas mensais de 20 minutos. Segundo a Frente Estadual pelo Desencarceramento de Minas Gerais, este seria a principal razão do motim.



Em áudio, funcionário do governo de MG admite motim na Nelson Hungria, em Contagemhttps://t.co/HLHlz2MyZ5 pic.twitter.com/zLMAuOwbvw — Estado de Minas (@em_com) September 27, 2020

Áudios e vídeos obtidos pela reportagem também registram celas pegando fogo e presos batendo canecas contra as grades das celas, enquanto gritam: "Mete fogo aí" e "Bora, bora, bora, joga por terra, família”, em alusão ao movimento de trinta mulheres - parentes dos detentos - que ocorreu hoje em frente à Nelson Hungria. Elas protestam contra as regras rígidas para visitação impostas pela Sejusp por causa da pandemia de COVID-19. O protocolo sanitário prevê visitas mensais de 20 minutos. Segundo a Frente Estadual pelo Desencarceramento de Minas Gerais, este seria a principal razão do motim.





“Os presos, agora, só ficam 20 minutos com as famílias no parlatório, onde as pessoas conversam separadas por um vidro. Segundo os familiares dos detentos, fica um funcionário do presídio atrás do preso e outro atrás da família. E eles conversam o tempo todo. Ou seja: presos e familiares mal conseguem se ouvir”, conta a advogada Fernanda Oliveira, membro da Frente pelo Desencarceramento.





Fernanda também afirma que o protesto organizado esta noite em frente à cadeia foi dispersado com balas de borracha e spray de pimenta, embora fosse pacífico.





Sejusp nega motim