Retorno às aulas deverá ter consulta aos pais em Ribeirão das Neves

Em Contagem, que não segue o Minas Consciente, decisão sobre retorno das aulas presenciais deve sair na próxima segunda (foto: Geraldo Tadeu/Divulgação)

Após o governo do estado anunciar a possibilidade de retorno das aulas presenciais para o próximo dia 5 para as cidades que estiverem na onda verde do plano Minas Consciente, prefeituras estão ainda cautelosas, mas começaram a se articular para verificar as condições das unidades escolares e definir os devidos protocolos.





Mesmo sem uma data preestabelecida, Ribeirão das Neves, na Grande BH, afirmou nesta sexta-feira que está construindo um protocolo sanitário junto ao Comitê de Combate ao COVID-19. Mesmo se confirmado o retorno das aulas, a Secretaria municipal de Educação planeja realizar uma consulta com os pais dos 24 mil alunos para mapear o percentual de estudantes seriam enviados às escolas pelos seus responsáveis.









Em Contagem, também localizada na Grande BH, o destino dos 60 mil estudantes na rede municipal de ensino será definido na próxima segunda-feira, durante encontro do Comitê de Enfrentamento à COVID-19.





Embora o município não tenha aderido ao plano Minas Consciente, tem seguido um protocolo muito semelhante ao estadual e a prefeitura diz que a cidade se encontra em uma fase similar de flexibilização da onda amarela.





Os protocolos estaduais definidos para a reabertura das escolas devem ser seguidos pelo município. Além das escolas de Ensino Básico e Fundamental, o município também responde pela Fundação de Ensino de Contagem (Funec), que atua com turmas de Ensino Médio e Técnico.





Em Pará de Minas, no centro-oeste mineiro, o procurador jurídico do município, Hernando Fernandes da Silva, afirmou que a cidade só irá definir os protocolos a partir do momento que o governo do estado oficializar o retorno das atividades escolares.





Segundo Hernando declarou nesta sexta-feira (25) a uma rádio local, o município não pode avançar na avaliação dos riscos e benefícios antes de conhecer a íntegra das propostas do governo. Ele garante que as escolas estão preparadas para receber os alunos.





“Por enquanto vamos aguardar a publicação de atos [do governo estadual] para aí tomarmos as medidas, chamarmos o Comitê se for necessário. Se tiver que iniciar não temos problema nenhum. [As escolas] Estão todas estruturadas, tanto em termo físico quanto em meio pessoal. Mas só vamos iniciar a partir do momento que o Estado tomar qualquer medida, porque seria uma loucura a gente começar sozinho, isolado”.





Em Sete Lagoas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, a prefeitura diz que aguarda a entrada da cidade na onda verde para pensar o retorno das aulas presenciais. A cidade integra o Minas Consciente e se encontra na onda amarela neste momento.