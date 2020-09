COVID-19: Itaúna apresenta aumento de 52% no número de casos

Município registrou 261 novos casos em duas semanas (foto: Divulgação/Prefeitura de Itaúna)

Nas últimas duas semanas, Itaúna, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais, apresentou um aumento de 52% no número de novos casos da COVID-19. De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado na quinta-feira (24), a cidade registrou 762 casos positivos, 130 casos ativos e 10 óbitos. Além disso, na manhã desta sexta-feira (25), a prefeitura confirmou três novos óbitos.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde reconhece o aumento dos números e afirma que "está fazendo o acompanhamento sistemático do quadro, em conjunto com o Comitê Municipal de Enfrentamento ao novo Coronavírus e a Casa de Caridade Manoel Gonçalves de Souza Moreira". De acordo com o documento, diariamente são avaliados os novos casos, a evolução da doença e a ocupação de leitos.



“A Secretaria Municipal de Saúde está retomando também as campanhas de orientação e conscientização. Ações de prevenção serão realizadas em parceria com as entidades de classe que compõe o grupo CDE Itaúna e também com as cidades da microrregião (além de Itaúna, fazem parte também Itatiaiuçu, Piracema e Itaguara)”, relata trecho da nota.

Há duas semanas. a microrregião foi compreendida na Onda Vermelha pelo Comitê Estadual de Enfrentamento a COVID-19, mas decidiu permanecer na Onda Amarela, seguindo a definição da macrorregião. Porém, em vista do número crescente de novos casos, o município não descarta um recuo na flexibilização.

Segundo o último informe divulgado pelo Hospital Manoel Gonçalves , que atende a microrregião, existem 19 pacientes internados, sendo nove no CTI e 10 na enfermaria.