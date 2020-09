Com restrições, Parque Nacional da Serra do Cipó é reaberto; acesso será por ordem de chegada

Por dia, somente 150 pessoas poderão entrar no parque, sem formar grupos com mais de 10 visitantes (foto: ICMBio/Divulgação)

Em parceria com a Prefeitura de Santana do Riacho, o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade (ICMBio) resolveu reabrir em parte os acessos ao Parque Nacional da Serra do Cipó. A partir desta sexta-feira (25), a atração natural poderá receber turistas, mas com algumas restrições.





Segundo a administração do Parque, o limite de visitantes permitido será de 150 pessoas por dia, sem agendamento e o acesso será por ordem de chegada. Além disso, as pessoas não poderão estar reunidas em grupos com mais de 10 turistas. O uso de máscara é obrigatório.









Pela Portaria Areias estão abertos à visitação o Circuito das Lagoas, Cachoeira Capão dos Palmitos, o Córrego das Pedras, a Cachoeira da Farofa e o Cânion das Bandeirinhas. Já pela Portaria Alto Palácio será possível acessar o Travessão e a Cachoeira Congonhas.





As travessias e atrativos oferecidos pela Portaria do Retiro permanecem fechados à visitação. Os demais serviços, como o de aluguel de bicicleta, canoagem e passeios a cavalo continuam suspensos e serão liberados na segunda etapa da reabertura.





A direção do Parque afirma que “conta com compreensão de todos nesse momento para que a visitação seja viável e possa ser gradualmente ampliada”, à medida em que haja avanços na implementação e monitoramento dos protocolos de segurança.





Para mais informações a respeito dos acessos e medidas de proteção do Parque, os visitantes podem entrar em contato pelo e-mail parna.serradocipo@icmbio.gov.br ou pelos telefones (31) 3718-7151 / 3718-7475 / 3718-7481 / 3718-7469.





COVID-19 em Santana do Riacho

De acordo com o último boletim epidemiológico municipal, divulgado nesta quinta-feira (24), o município possuía 22 casos confirmados de COVID-19, sendo 17 já recuperados. Outros 18 casos suspeitos estão em monitoramento e 183 foram descartados.





A localidade da Serra do Cipó é a que apresenta a maior parte dos casos: 15 dos 22 positivados estão lá. Os outros sete confirmados estão na Sede.