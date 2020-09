Mineiro condenado por tráfico de drogas e extraditado por Portugal já está em Valadares

A Justiça deve aumentar a pena por causa da fuga (foto: Polícia Federal/Divulgação)

Um mineiro de 23 anos, que estava foragido da Justiça desde 2016 e foi preso em Portugal, desembarcou nesta terça-feira (22) no Aeroporto Presidente Tancredo Neves, em Confins. Ele foi condenado pelo crime de tráfico de drogas. Foi recebido por policiais federais, que o encaminharam diretamente para o Centro de Remanejamento Provisório de Governador Valadares (Ceresp-GVR), onde está à disposição da Justiça.

A extradição foi feita com base no acordo do Ministério da Justiça e Polícia Federal com a Interpol. A Vara de Execuções Criminais de Governador Valadares expediu mandado de prisão e a inclusão da difusão vermelha internacional, que abre a possibilidade de que a pessoa procurada possa ser presa pela polícia de um país estrangeiro.

Segundo a PF, o homem estava vivendo na cidade do Porto, a segunda mais populosa de Portugal. Ele deve ser ouvido ainda essa semana por um juiz de Governador Valadares, que deve fazer um acréscimo na pena pelo fato de ter fugido.

Essa é a segunda extradição originária de Portugal nesse mês de setembro. No último dia 15, desembarcou em Confins e foi levado para a Penitenciária Nelson Hungria homem de 39 anos, autor de um homicídio qualificado em 2019. Coincidentemente, os dois são nascidos e cometerem os crimes em Governador Valadares.