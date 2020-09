Morre menina que inalou fumaça em incêndio no Triângulo

A massagem cardíaca que chegou a reanimar a menina durou mais de meia hora (foto: 8º BBM/Divulgação) incêndio em seu apartamento, no início da manhã desta terça-feira (22), faleceu por volta das 15h, segundo a assessoria de imprensa do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM). Menina de 5 anos, que inalou muita fumaça duranteem seu apartamento, no início da manhã desta terça-feira (22), faleceu por volta das 15h, segundo a assessoria de imprensa do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).

O incêndio começou em sofá do apartamento da criança, localizado no terceiro andar de prédio, que fica na Avenida Dr. Hélio Luiz Costa, Bairro Guanabara, em Uberaba. A equipe do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) realizou manobras de reanimação cardiopulmonar na criança durante cerca de 40 minutos.

Após ser reanimada, o comandante do 8º BBM, Anderson Passos, contou que a menina foi levada em estado gravíssimo pela unidade móvel do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para UTI do HC-UFTM.

Com relação ao incêndio, Anderson Passos declarou que os bombeiros depararam com um fogo muito alto ao chegar no apartamento, e um vizinho que tentava auxiliar com o uso de extintores. “Entramos no local e a criança estava escondida em baixo da cama por conta da fumaça e das chamas. Tinham duas crianças no interior do apartamento. A mãe conseguiu tirar o filho de 8 anos. As crianças estavam brincando, quando o garoto ateou fogo num sofá, o que ocasionou o incêndio. A mãe estava bastante assustada e um pouco confusa, não sabendo dizer com clareza com qual objeto a criança brincava”, informou Anderson Passos.





Após o controle do incêndio, praticamente todos móveis do apartamento ficaram totalmente danificados. “O prédio não tem AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros), mas tinha extintores funcionando”, finalizou o comandante do 8º BBM.