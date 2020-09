Após mais de meia hora de massagem cardíaca, bombeiros reanimam menina de 5 anos

Menina de 5 anos foi reanimada após inalar fumaça durante incêndio em seu apartamento (foto: 8º BBM/Divulgação)

Depois de aproximadamente 40 minutos de manobras de reanimação cardiopulmonar, equipe do 8º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM) salvou a vida de uma menina de 5 anos. Ela inalou muita fumaça na manhã desta terça-feira (22), quando ocorreu incêndio em sofá do apartamento onde mora, localizado no terceiro andar de um prédio na avenida Dr. Hélio Luiz Costa, bairro Guanabara, em Uberaba.

Ainda conforme o comandante, os bombeiros retiraram rapidamente a vítima do apartamento incendiado e a posicionaram numa maca na rua, em frente à entrada do prédio. “Quando entramos no local, a criança estava escondida em baixo da cama por conta da fumaça e das chamas”, informou.





Passos contou ainda que os bombeiros depararam com fogo muito alto e um vizinho tentava ajudar com extintores. “Tinha duas crianças no interior do apartamento. A mãe conseguiu tirar o filho de oito anos. As crianças estavam brincando, quando o garoto ateou fogo num sofá, o que ocasionou o incêndio”, contou o bombeiro.



A reanimação cardiopulmonar é usada quando o coração está parado, logo, também o pulmão. “O risco de morte é iminente. As manobras foram extenuantes e os socorristas se revezaram antes que se cansassem e as compressões perdessem a eficiência”, finalizou.