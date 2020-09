Bombeiros combatem incêndio em fazenda de Ituiutaba

(foto: CBMG/Divulgação )

Orientação

O 2º Pelotão de Bombeiros Militar de Ituiutaba foi acionado, na tarde desta sexta-feira (18), para apagar um incêndio de grandes proporções na Fazenda Estância Macedo. Os militares se deslocaram para o local do incêndio, depois que receberam a informação de que haveria uma pessoa presa em decorrência das chamas.Com o caminhão de incêndio e um veículo de salvamento, os bombeiros encontraram a pessoa, que foi conduzida para um local seguro. Após horas de combate, com o apoio de fazendeiros da região e de brigadistas da Usina BP, o incêndio foi debelado.

O Corpo de Bombeiros Militar orienta a população para que faça contato via 193 o quanto antes durante um incêndio, para que o combate seja prontamente realizado, diminuindo as consequências do fogo. A corporação também orienta para os perigos do incêndio, que nesse caso colocou a vida de uma pessoa em risco.A estimativa é que tenha sido queimada uma área de 200 hectares, entre pasto e Área de Preservação Permanente (APP).