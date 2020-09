Caminhão da 'maconha': Casal é preso carregando 1 tonelada na BR-381

Uma tonelada de maconha estava em caminhão de mudança (foto: PRF/divulgação)

Umfoicom umadeem umde mudança na, em São Gonçalo do Sapucaí, no Sul de Minas. A droga, avaliada emestava escondida em um veículo com placas do, parado durantena noite dessa segunda-feira (21).

A droga estava dividida em tabletes de 30 quilos (foto: PRF/divulgação)

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (), o motorista, de 57 anos, natural de Pato Branco, no Paraná, e a passageira de 35, de Jaboticabal, em São Paulo, entraram em contradição ao tentar explicar o destino da mudança.

“Diante do nervosismo dos ocupantes, foi dado início a uma vistoria minuciosa no veículo, sendo observado que no baú do caminhão estavam vários objetos, aparentando ser uma mudança, com geladeira, fogão, cama, móveis onde foi localizado cerca de 1.050 quilos de maconha fracionados em pacotes de30 quilos”, diz PRF.

A droga foi apreendida e o casal foi preso em flagrante e levados para a delegacia de Pouso Alegre. Segundo a polícia, eles vão responder por tráfico de drogas e associção ao tráfico. Em seguida, o homem foi encaminhado para o Presídio de Santa Rita Do Sapucaí e a mulher para o Presídio de Caxambu.

A Polícia Civil investiga o caso. "O trabalho vai ser feito para identificar possíveis integrantes da quadrilha. As cidades para remessa das drogas também estão sendo apuradas”, explica o delegado, Vítor Becker.