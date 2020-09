PRF recupera 15 toneladas de leite em pó roubadas avaliadas em R$ 285 mil

O motorista do caminhão foi preso (foto: Divulgação/ Polícia Rodoviária Federal (PRF)) leite em pó roubada, avaliada em R$ 285 mil, foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) nessa quinta-feira (10) em Betim, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os policiais encontraram o carregamento durante uma abordagem a um caminhão no km 500 da BR-381. O motorista do veículo foi preso. Uma carga de 15 toneladas deroubada, avaliada em R$ 285 mil, foi recuperada pela Polícia Rodoviária Federal () nessa quinta-feira (10) em, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Os policiais encontraram o carregamento durante uma abordagem a um caminhão no km 500 da. O motorista do veículo foi preso.









Com o aprofundamento da fiscalização, a polícia descobriu que o condutor havia sido contratado para fazer o transporte do carregamento. Porém, ele registrou junto à Polícia Civil de Goiás, em 31 de agosto, uma comunicação falsa de roubo da mercadoria.





A PRF também levantou que a transportadora contratante do motorista registrou um boletim de roubo da carga, nessa quarta-feira (9), junto à Polícia Civil de São Paulo. Dessa forma, os policiais fizeram contato com a empresa fabricante de leite em pó - que embarcou a mercadoria em São Paulo - e com a destinatária no Espírito Santo. Ambas confirmaram o desvio da carga.





Prisão





Após as verificações, foi dada voz de prisão ao condutor, a princípio, por falsa comunicação de crime e apropriação indébita da carga que tinha destino marcado.





O motorista do caminhão foi encaminhado para a unidade da PRF Betim, onde investigadores da Delegacia Especializada de Crimes contra o Patrimônio estavam para dar apoio ao prosseguimento da ocorrência para o Depatri-BH para as providências cabíveis.

