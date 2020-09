Polícia Civil de Minas faz lives para tirar dúvidas da população na Semana Nacional do Trânsito

Neste ano, as ações da Semana Nacional do Trânsito em Minas Gerais, celebrada entre os dias 18 e 25 de setembro, ganharam mais um canal de divulgação. Desde segunda-feira, a Polícia Civil vem realizando transmissões ao vivo pelo Instagram para esclarecer dúvidas da população.

Segundo a instituição, as ações educativas vão até o dia 25. Serão cinco lives sempre a partir das 14h.Entre os temas que serão apresentados por delegados e investigadores estão como proceder em caso de furto ou roubo de veículo, como participar de um leilão do Detran, a situação dos ciclistas no trânsito, embriaguez ao volante, entre outros.