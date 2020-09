Bicicletário para aluguel de bikes na orla da Pampulha volta a operar

Número de bicicletas será reduzido em 50% e funcionamento terá restrição de horário (foto: Unimed-BH/Divulgação)

Como usar

Após quase seis mesescom as atividades paralisadas por conta da pandemia do novo, a Unimed-BH vai retomar o funcionamento dona orla da, a partir desta quinta-feira (17). Para esse retorno, a empresa afirma que todos os cuidados estão sendo tomados em relação à COVID-19 e que está reforçando as orientações sobre higiene pessoal e importância do distanciamento social.As 14 estações decompartilhadas voltam a funcionar com horário restrito e algumas adequações: o funcionamento será de segunda a domingo, das 8h às 18h; o número de bicicletas será reduzido em 50% – mantendo o distanciamento entre os usuários na hora da retirada e da devolução –; e as estações e bicicletas serão higienizadas três vezes ao dia.A Unimed-BH orienta que a população utilize as bicicletas, seguindo as seguintes orientações: ao chegar à estação e durante todo o passeio, utilize. Antes de subir na bicicleta, limpe o guidão e demais áreas que possam ter contato com o corpo com álcool em gel ou líquido 70% (ou em porcentagem acima dessa). Ao terminar a viagem, lembre-se de higienizar as mãos com álcool em gel. Eviteolhos, boca e nariz durante e após o passeio.Para utilizar as bicicletas compartilhadas na orla da Lagoa da Pampulha é preciso baixar o aplicativo, fazer o cadastro, escolher a forma de pagamento, retirar a bicicleta e após o passeio devolvê-la em qualquer estação livre.O aplicativo Bike BH está disponível no sistema Android e IOS.