Bebê que se afogou em balde morre em Alfenas

Bebê estava internado em estado grave no Hospital Alzira Velano (foto: TV Alfenas/Divulgação )

O acidente aconteceu dentro da casa da vítima no bairro Centenário. De acordo com o, o bebê estava brincando quando entrou em umcom água e se

Ryan Júnior dos Santos Martins foi encontrado pelo irmão mais velho. O bebê recebeu atendimento no posto de saúde do bairro e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade. Em seguida, foi levado pelo helicóptero do Corpo de Bombeiros para Alfenas.

A confirmação da morte foi divulgada pela assessoria de imprensa do hospital na manhã desta segunda-feira (14). A criança deve ser sepultada à tarde no Cemitério Campal.