Uberaba inicia testagem rápida da COVID-19 no formato drive thru

Cada teste durou cerca de 15 minutos (foto: Renato Manfrim) Nesta quinta-feira (10), entre 7h e 17h, a Secretaria Municipal de Saúde de Uberaba, dentro do Plano de Testagem Municipal Qualificado, iniciou o primeiro dia de testagem rápida para a COVID-19, via drive thru, em três locais da cidade. Segundo informações da Secretária Municipal de Saúde, o resultado final do primeiro dia de testagem Drive Thru foram um total de 192 testes, sendo 183 negativos e 9 positivos.

O diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde, Robert Boaventura de Souza, informou que serão realizados mais 9.808 testes no formato drive thru, sempre de segunda a sábado, entre 7h e 17h, sendo que são três os pontos de coleta da testagem: Universidade de Uberaba (Uniube), Avenida Nenê Sabino, 1801; Fundação Municipal de Esporte e Lazer (Funel), com entrada pela Rua José João Naves, no Abadia e Praça do Quartel, entrada pela Avenida Lucas Borges. “Se não forem registradas faltas e todas as vagas forem preenchidas após os agendamentos on-line, os testes rápidos nesses três locais devem acontecer durante cerca de um mês”, contou.

O público-alvo para esses testes são pessoas acima de 2 anos que tenham sintomas de síndrome gripal há mais de 10 dias e menos de 30 dias. Para a testagem, é necessário o cadastro on-line pelo site da Prefeitura de Uberaba (www.uberaba.mg.gov.br), ou ainda no link do Uberaba Contra a COVID-19 (www.uberabacontracovid.com.br). Um questionário atestará a necessidade da testagem ou não. Sendo confirmada a necessidade do teste, a pessoa poderá escolher o local e o horário para a realização.

“Cada pessoa que fez seu agendamento aguardou nesse primeiro dia cerca de 15 minutos para o resultado. O sistema de agendamento de 15 em 15 minutos proporcionou tranquilidade e nenhuma aglomeração de veículos. Em 15 minutos fizeram o cadastro, e o resultado já saiu na hora. Caso dê positivo, um de nossos profissionais liga para a pessoa para acompanhar e ver em qual estágio se encontra a doença”, explicou Robert de Souza. Ele complementou que a pessoa que fez seu agendamento deve levar o comprovante de residência e o documento de identidade. “Porque esse é um teste que estamos fazendo para a população de Uberaba, para vermos o perfil epidemiológico da nossa cidade”, finalizou.

A plataforma de testagem rápida para a COVID-19 via drive thru tem a parceria da Companhia de Desenvolvimento de Informática de Uberaba (Codiub).