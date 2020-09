Reabertura dos parques em BH: Mangabeiras foi o mais procurado pelo público

Parque das Mangabeiras no primeiro dia de reabertura para visitação (foto: Leandro Couri/EM/D.A. Press)

Quase 5.500 pessoas estiveram presentes nos dois primeiros finais de semana de reabertura de seis parques da capital. O Parque Municipal das Mangabeiras, na Região Centro-Sul, foi o mais procurado: recebeu 1.754 visitantes nos sete dias em que esteve aberto - quase um terço do total.









Além do Parque das Mangabeiras, foram reabertos, também, o Parque Municipial Américo Renné Gianneti, Fazenda Lagoa do Nado, Jacques Cousteau, Real e Nossa Senhora da Piedade. Segundo a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica da Prefeitura de Belo Horizonte, ainda não há previsão para reabertura de outros espaços.





No primeiro fim de semana de reabertura, o Parque das Mangabeiras foi o que mais recebeu visitantes - um total de 421. Foi seguido do Fazenda Lagoa do Nado (312), Américo Renné Gianetti (235), Jacques Cousteau (204), Real (118) e Nossa Senhora da Piedade (104).





Já no segundo fim de semana, o Mangabeiras voltou a ser o mais procurado - recebeu 1.333 pessoas ao longo dos cinco dias de feriado prolongado. Foi seguido pelo Lagoa do Nado (880), Américo Renné Gianetti (727), Jacques Cousteau (595), Nossa Senhora da Piedade (409) e Real (159).





Por se tratarem de espaços públicos que normalmente não têm controle de entrada e saída de visitantes, a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica da Prefeitura de Belo Horizonte informou que não possui estatísticas de quantas pessoas frequentam esses espaços, em média, em condições normais, fora da pandemia.





Expectativas





Como forma de controlar e limitar o número de visitantes aos parques, os interessados devem retirar ingressos pelo site da Prefeitura com antecedência. No total, foram disponibilizadas 3.200 entradas para o primeiro final e 10.440 para o segundo. Destes, 3.170 e 9.589 foram retirados, respectivamente.





O número de visitantes ficou dentro da expectativa da Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica da Prefeitura de Belo Horizonte. Do total de pessoas que retiraram os ingressos, cerca de 43,9% realmente compareceram no primeiro final de semana e 43,1% no segundo.





Condições de visitação





Os parques estão autorizados a funcionar de quinta a domingo, sempre das 8h às 17h, mediante agendamento prévio. Os interessados a passear pelos espaços nos próximos dias devem retirar suas entradas clicando aqui





A PBH também estabeleceu regras para visitação desses espaços: o uso de máscara é obrigatório durante o período do passeio, deve-se manter o distanciamento entre as pessoas e há limitação de usuários nos banheiros. Na entrada, todos têm a temperatura corporal aferida. Clique aqui para acessar todo o protocolo de segurança.





A publicitária Letícia Almeida foi uma das pessoas que visitou o Parque das Mangabeiras no final de semana do feriadão. "Foi bem tranquilo. Estava com muita vontade de ir a um parque e escolhi o Mangabeiras porque é o mais espaçoso, pra não correr muitos riscos. Minha temperatura foi aferida na entrada, tinha álcool em gel e não estava muito cheio. Foi tudo muito tranquilo", relata.



*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz