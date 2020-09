Dono da loja de eletrônicos que pegou fogo tem que recomeçar tudo do zero

Loja de eletrônica pega fogo no Bairro São Gabriel, Região Nordeste de Belo Horizonte e vizinhos organizam vaquinha para ajudar o dono a reconstruir o estabelecimento (foto: Arquivo pessoal)

No último sábado (5), uma loja de eletrônicos pegou fogo no Bairro São Gabriel, Região Nordeste de. As chamas se estenderam para duas casas que ficam no andar superior ao estabelecimento. O dono,, perdeu a loja com todos os aparelhos eletrônicos e a casa em que morava. Agora, a família e os vizinhos organizaram umapara ajudá-lo a recuperar o prejuízo.