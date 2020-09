Homem tenta roubar carro, morde motorista e foge nu pelas ruas de Itabira

Homem foi flagrado andando completamente nu pelas ruas de Itabira (foto: Bruno Andrade/DeFato)

Itabira, na manhã desta quarta-feira (9). Um homem foi flagrado andando completamente nu, sem nem sequer se importar com os olhares desconfiados e assustados das pessoas que estavam na região.



Mas o que no começo do dia parecia uma situação engraçada, era, na verdade, um "disfarce". Segundo a Polícia Militar, minutos antes de desfilar livremente pelas ruas itabiranas, o homem teria tentado roubar um veículo que estava parado no Centro da cidade.





Após ser flagrado andando nu, o rapaz, de 18 anos, foi preso por tentativa de roubo. A vítima, um homem de 51 anos, estava dentro do carro, quando foi surpreendida pela ação do jovem. Durante a abordagem, o proprietário do veículo, jogou suas chaves pela janela e acabou sendo agredido pelo suspeito.





A Polícia Militar foi acionada e, durante a fuga, o homem invadiu a Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade, também no centro da cidade. No local, retirou as roupas e saiu caminhando pelado em direção à Praça Acrísio Alvarenga, onde acabou sendo detido pelos militares.





A vítima sofreu leves escoriações e apresentava uma lesão no braço direito, devido a uma mordida. As roupas do suspeito foram apreendidas e ele foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil.