Programa beneficia pequenos produtores de Brumadinho e Mário Campos

Área próxima à barragem da Mina do Feijão (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A Press)





O Programa de Fomento à Agricultura trouxe esperança para a produtora. Além de fortalecer a atividade agropecuária em Brumadinho e Mário Campos, o programa visa diminuir a dependência da população da renda gerada pela mineração. “Nosso objetivo é ampliar a diversidade produtiva, emprego e renda da população”, explica o engenheiro agrônomo e analista da gerência de fomento econômico da Vale, Luiz Augusto Brozatto.





Valéria Carneiro relata que,em 2019, houve uma queda de 60% na produção de hortaliças em sua propriedade. “Hoje, nosso principal desafio é escoar a produção”, diz. Para o analista da empresa, uma das principais estratégias para tornar a produção regional mais competitiva é a introdução de tecnologias de rastreamento. “A meta é que o consumidor ao chegar ao mercado ou feira, já perceba que ali tem qualidade”, afirma Luiz Augusto Brozatto.





Valéria Carneiro - agricultora da região de Brumadinho (foto: Arquivo Pessoal ) Uma empresa foi contratada pela Vale para oferecer serviços de assessoria e treinamento aos produtores da região. “Vamos acompanhar a aplicação de defensivos agrícolas, a implementação de novas tecnologias de controle e rastreamento da produção, além de oferecer apoio no desenvolvimento de marcas, embalagens e pesquisa de mercado”, explica o analista.





Inicialmente, o programa irá oferecer 230 vagas para agricultores de Brumadinho, e 70 vagas para os produtores de Mário Campos. “Nosso foco é a agricultura familiar, mas vamos oferecer suporte também para alguns médios e grandes agricultores. Isso é importante para gerar competitividade, principalmente na comercialização de grãos”, esclarece o engenheiro agrônomo.





Desde o rompimento dada Mina do Córrego do Feijão, em, em janeiro de 2019, agricultores da região convivem com a queda na produção, nas vendas e ainda com um estigma. “As pessoas achavam minhaslindas, mas quando ficavam sabendo que vinham de Brumadinho, desistiam de comprar. Elas acham que está tudo contaminado por metais pesados”. Quem faz o relato é a produtora orgânica Valéria Carneiro.