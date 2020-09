Ladrão é preso com a 'boca na botija' depois de pular muro para roubar escola

Preso nesta madrugada (5), 'com a boca na botija', Leandro da Silva França, foi flagrado quando pulava o muro para entrar e roubar a Escola Mariano de Abreu, na Rua Simão Tamm, no Bairro Cachoeirinha. O educandário sofreu uma série de roubos em julho e o homem preso é o principal suspeito de todos eles.

São muitas as queixas da diretoria da escola, o que fez com que a Polícia Militar iniciasse uma investigação. Em câmeras de casas vizinhas à escola, foram obtidas imagens do “gatuno”.





Como o maior numero de invasões aconteceu de sexta-feira para sábado, policiais militares montaram uma campana. Lá, estavam os soldados Maximiano e Paiva, que tão logo o homem pulou o muro, foi surpreendido e preso. Com ele, foi apreendida uma mochila e, dentro dela havia um pé de cabra.





Leandro vestia a mesma roupa das outras vezes que invadiu a escola, o que foi confirmado pelos vídeos obtidos pela PM. Ele foi encaminhado para o Deplan.