Dupla tenta subornar PMs ao ser detida com drogas e acaba presa na Grande BH

Duas pessoas foram presas na noite dessa quinta-feira (3) por tráfico de drogas no Bairro Novo Progresso, em Contagem, na Grande BH. Os entorpecentes foram encontrados no guarda-roupas da casa. A dupla chegou a tentar subornar os policiais.

Militar Rodoviária realizava uma operação no Anel Rodoviário, no km 460, na altura do Bairro São Gabriel, Região Nordeste de BH, quando notaram certo nervosismo do condutor do veículo, em atitude suspeita. Ele foi identificado com histórico por tráfico de drogas.