Policial Militar é atropelado durante perseguição a traficantes no Aglomerado da Serra, em BH

O material foi levado para o Ceflan 3 (foto: Polícia Militar/Divulgação ) operação contra o tráfico de drogas, no Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte, na noite desta quinta-feira (3), quase custou a vida de um policial militar, que acabou atropelado por um traficante, em fuga, pilotando uma motocicleta Honda CBR azul. O policial fraturou o tornozelo direito e sofreu escoriações nas pernas e joelhos. Ele foi socorrido e levado para o Hospital Militar e está fora de perigo. Dois traficantes, de 20 e 21 anos, foram presos. Três suspeitos conseguiram escapar. Foram apreendidas 77 pedras de crack, 89 buchas de maconha, 51 pinos de cocaína e armas.





A operação consistia na averiguação de uma denúncia anônima sobre o possível tráfico de drogas. Os policiais foram até o local, na Rua Ritmo, entrada da Vila Santana do Cafezal, onde avistaram cinco homens. Estes, aos avistarem a viatura policial, saíram em disparada, se separando. Cada um para um lado.









No entanto, em decorrência do choque, o homem caiu com a motocicleta. Levantou-se e tentou fugir a pé. Foi perseguido e capturado. O homem tinha em seu poder uma bolsa contendo dinheiro, drogas e um rádio transmissor.





Um segundo suspeito, que estava no local e tentou fugir a pé, saltando muros e invadindo residências, também foi alcançado e preso. Ele também tinha uma bolsa em seu poder com dinheiro, drogas e um rádio transmissor. Desesperado, o suspeito tentou subornar os policiais, oferecendo-lhes uma arma em troca de liberdade.





Os outros três homens conseguiram escapar. Os dois suspeitos presos foram levados para o Ceflan 3, para onde também foram levadas as drogas e também as armas: um revólver Taurus calibre 38, munições, R$ 305,50, um celular e a motocicleta.