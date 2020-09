Susto na Av. Tereza Cristina: batida entre ônibus deixa dois feridos

Ônibus intermunicipal da linha 3828 (Nova Lima/Cidade Industrial) (foto: Reprodução/Redes Sociais)

O início da manhã foi de susto na Avenida Tereza Cristina, na altura do Bairro Betânia, Região Oeste de BH. Dois ônibus colidiram por volta das 6h, no sentido Centro, deixando duas pessoas feridas e causando intenso vazamento de óleo na pista.









Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente. Duas pessoas ficaram feridas, uma com sangramento no nariz e outra com dores nos braços. Uma delas, um homem de 45 anos, precisou ser encaminhado à UPA Oeste para atendimento médico.





Foram mobilizadas duas viaturas dos Bombeiros e outras duas da polícia para prestar socorro. A situação já está sendo normalizada na região.



*Estagiário sob suervisão da subeditora Jociane Morais