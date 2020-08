Zema anuncia entrega de equipamentos e inaugura cervejaria em Uberaba

Zema destacou que Minas Gerais, há um mês, está em primeiro lugar no Brasil com menor taxa de óbitos (foto: Renato Manfrim)

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (NOVO) esteve em Uberaba nesta sexta-feira (28) e, durante coletiva à imprensa no auditório da sede da Associação Brasileira de Criadores de Zebu (ABCZ), no Parque Fernando Costa, anunciou a entrega de ventiladores pulmonares, entre outros equipamentos médicos (bipaps e cardioversores), que serão utilizados pelo Hospital Regional José de Alencar e Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), no combate à COVID-19.



Zema destacou que, desde o início da pandemia, a macrorregião do Triângulo Sul dobrou o número de leitos de UTI, passando de 65 para 130. Ele ressaltou também que hoje Minas Gerais oferece 3.839 leitos de UTI na rede pública, sendo que antes da pandemia o estado tinha 2.072. “Na região Triângulo Sul nós ampliamos o número UTIs de 758 para 1.029, ou seja, uma das maiores ampliações que tivemos em termo de macrorregião em Minas Gerais", disse.





“Entre os estados do Brasil, Minas apresenta a menor taxa de óbitos pela COVID-19 por 100 mil habitantes. Está havendo um declínio nos casos de doenças e mortes (pela COVID-19) e o estado, há um mês, está em primeiro lugar no Brasil, com menor taxa de óbitos”, ressaltou Zema.





O prefeito Paulo Piau aproveitou a oportunidade para demonstrar insatisfação à adesão da cidade ao Minas Consciente, ao afirmar que o município foi obrigado pela Justiça a entrar no programa estadual de enfrentamento à COVID-19.



Em seguida, Piau elogiou o trabalho da Secretaria de Saúde e do Comitê Técnico-Científico. “Se formos analisar os contaminados e os curados, vamos ver o grande esforço público e privado na defesa da saúde das pessoas e de todas as medidas tomadas, que vieram a contribuir”.





Uberaba fora do pacote de obras viárias





Nesta semana, o governo estadual anunciou um pacote de obras viárias avaliadas em R$ 100 milhões, mas Uberaba ficou de fora. Das oito obras que tiveram assinatura de ordem de serviço, o Triângulo Mineiro foi contemplado com a conclusão do Contorno Sul em Uberlândia, que ligará a MG-497 (Uberlândia-Prata) à BR-050.





Questionado sobre o motivo do recapeamento e melhorias da MG-427 (Uberaba) não estar no pacote de obras viárias, governador Romeu Zema afirmou que será uma prioridade para 2021 conseguir recursos para viabilizar a recuperação dessa rodovia estadual, que interliga Uberaba e Conceição das Alagoas, e que se encontra em más condições.



Zema descartou, dessa forma, a possibilidade de obras de recapeamento da rodovia ainda este ano. Segundo o governador, os recursos para o pacote anunciado esta semana foram assegurados por meio de um financiamento do BNDES, contratado em gestões anteriores, sendo que essa verba só poderia ser aplicada para a construção de novos trechos.





Inauguração de cervejaria





A inauguração da cervejaria do Grupo Petrópolis, em Uberaba, foi um evento restrito, em razão da pandemia, mas contou com a presença do governador Romeu Zema. O investimento nessa fábrica foi de pouco mais de R$ 1 bilhão, sendo que a produção inicial da cervejaria é de 110 mil litros de cerveja.

“É uma pauta positiva em Uberaba, no contexto de reativação da atividade econômica, pois muitos empregos foram perdidos durante esses cinco meses de pandemia, mas, nesta sexta-feira, vamos participar da abertura da fábrica de cervejas, o que vai trazer mais desenvolvimento à região”, ressaltou Zema.

A fábrica do grupo em Uberaba vai gerar cerca de 700 empregos diretos quando estiver em plena capacidade e quase 3 mil empregos indiretos na cidade e região do Triângulo Mineiro. A unidade mineira é a maior da companhia.

Eliana Cassandre, head de marketing do gupo, destacou que a fábrica de Uberaba tem capacidade produtiva superior a 8,6 milhões de hectolitros de cerveja por ano, ou seja, 860 milhões de litros de cerveja/ano. “Com essa unidade, vamos atender todo estado de Minas Gerais a partir de Uberaba. Mas por conta da posição geográfica e logística, a unidade tem condições de atender outras regiões, de acordo com a melhor estratégia da companhia. Nossa intenção é atender também parte de São Paulo, Centro-Oeste e outras áreas ainda em estudo”, disse

Ofertas de emprego





“Estamos com 315 posições para fechar até dezembro deste ano. São posições na área industrial com foco na produção, manutenção, laboratório e administrativo. Os candidatos podem ver as vagas disponíveis no site ”, informou Eliane Cassandre, que complementou que o foco das contratações está na cidade de Uberaba.

“Queremos valorizar a mão de obra local. Desde que anunciamos a fábrica na cidade, nossas equipes estão visitando universidades e escolas técnicas para levar mais detalhes da empresa, suas necessidades, e ver também o perfil e potencial de formação da região”, completou a executiva.

Localizada na Rodovia BR-050, KM 188, a nova fábrica tem 108 mil m² de área construída, o que equivale a quase 15 campos de futebol. Além disso, possui 190 mil m² de área gramada. Ao todo, são 14 edificações administrativas e 22 industriais.