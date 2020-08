Grávida de oito meses pula de casa em chamas em BH

Bombeiros deslocaram caminhão para apagar incêndio em casa, no Bairro Calafate, Oeste de BH (foto: Reprodução/WhatsApp)

Uma mulher de 36 anos, grávida de oito meses, saltou de uma casa em chamas, na Região Oeste de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (26). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fato aconteceu na altura do número 2.203 da Avenida Tereza Cristina, no Bairro Calafate.

Segundo a corporação, a mulher se dependurou na janela da casa e saltou de uma altura de aproximadamente três metros. Na queda, ela sofreu umaem uma das pernas. Há suspeita de fratura.

A vítima foi levada à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) Oeste, distante cerca de oito quilômetros de carro do local da ocorrência.

Ainda de acordo com os bombeiros, o solicitante informou que três pessoas estavam dentro da casa. As outras duas vítimas, porém, se recusaram a receber atendimento médico.

As causas do incêndio ainda estão sendo apuradas. O incêndio já foi debelado e o rescaldo, realizado.